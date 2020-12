Varese, incubi da scacciare. Il 2020 si chiude a Lavagna

Da Sestri Levante a Lavagna ci sono meno di 10 chilometri di distanza. Dal Sestri Levante alla Lavagnese è stato il percorso del Varese in questi primi mesi di Serie D. In mezzo tanta amarezza, 4 punti in 10 partite, un solo successo e poche gioie. I biancorossi sperano però di chiudere l’anno solare con un risultato positivo.

Per finire il 2020 al meglio servirà una prestazione ben diversa da quella offerta contro la Sanremese. Ai ragazzi di mister Ezio Rossi si chiede più grinta, orgoglio e una maggiore tenuta mentale. I limiti del Varese sembrano essere in prima battuta di stampo psicologico: sotto pressione la squadra sbanda e si paralizza.

Dovrà essere abile il tecnico biancorosso a lavorare su questo aspetto, ma delle risposte si chiedono anche a chi scende in campo: servono leader che dimostrino sul rettangolo verde di essere tali. In rosa di calciatori che hanno masticato la Serie D ce ne sono tanti e qualcuno ha anche assaggiato categorie superiori. Proprio per questo i cali di tensione visti fin qui non trovano giustificazioni.

Poco importerà quale sarà il modulo adottato, chi giocherà dall’inizio in regia o in attacco: ora è il tempo di dimostrare.

La Lavagnese dal canto suo spera di ottenere un altro risultato positivo per rinforzare la posizione di classifica alle spalle della zona playoff. I liguri hanno conquistato 13 punti e su quattro gare giocate in casa nel hanno vinte tre; unico ko contro. il Legnano. Al “Riboli” sono cadute Casale, Gozzano e Saluzzo. Nell’ultima gara giocata, prima del rinvio di domenica scorsa contro il Bra, i bianconeri hanno strappato tre punti a Castellanza, 2-0 il finale al “Provasi”.

