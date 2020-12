Varese, l’appuntamento con l’accensione delle luci di Natale quest’anno è virtuale

L’accensione dei Giardini Estensi, delle strade e delle piazze quest’anno è virtuale: niente cioccolata calda ai giardini Estensi, ma appuntamento nel pomeriggio di giovedì sulla pagina facebook del Comune di Varese.

Perchè le parole d’ordine di questo Natale a Varese non sono solo “Luce e speranza”, ma anche “sobrietà e cautela”.

Domani, 3 dicembre 2020, le strade, i quartieri e soprattutto i Giardini Estensi si illumineranno per infondere la magia natalizia in un anno molto particolare per la situazione di emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ma il momento dell’accensione si svolgerà in modo diverso dagli altri anni.

Innanzitutto non ci sarà l’evento pubblico ai giardini Estensi, con i canti la cioccolata e i bambini: l’accensione sarà trasmessa esclusivamente in diretta facebook sul canale del Comune di Varese a partire dalle 17.

Nell’evento online in cui non mancheranno i video dei canti natalizi a cura dell’associazione Solevoci, le immagini delle strade illuminate e il gran finale con il video dell’accensione delle luci ai Giardini Estensi.

«Tutto sarà diverso ma non per questo sarà meno magico – afferma l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – la città illuminata vuole essere un gesto di speranza per vivere questo Natale con le giuste cautele. In questi mesi abbiamo collaborato con il tessuto commerciale varesino e abbiamo messo in atto diverse azioni per stare vicini alle categorie più colpite dall’emergenza. Da domani strade, piazze, i Giardini e il Sacro Monte si illumineranno di luce come atto di amore e di speranza verso la nostra città».

In totale sono 800 mila le luci installate in città che dal centro ai quartieri e fino al Sacro Monte illumineranno il capoluogo: solo ai Giardini ne sono state posizionate 280mila. Per regolare gli accessi delle visite al parco è stato approntato un piano della sicurezza che garantirà l’applicazione delle misure anti covid.