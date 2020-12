Vergiate, “Mia moglie ha il Covid, dammi una mano”. E porta via 1600 euro

«Mia moglie è in ospedale per Covid, dammi una mano». È la nuova frontiera della truffa, mettere in mezzo parenti che si ammalano d’improvviso. È successo ad esempio nella giornata di mercoledì a Vergiate, protagonista un pluripregiudicato quarantenne, alla fine denunciato per una sfilza di reati.

L’uomo ha “agganciato” la sua vittima – classe 1948 – nel piazzale di un distributore di benzina di Vergiate, spacciandosi per il marito di una commerciante del paese e raccontando una storia di malattia improvvisa e soldi da trovare da un momento all’altro.

“Recitazione” convincente, coinvolgimento emotivo e un attimo di disorientamento della vittima devono aver fatto il resto: il 72enne si è fatto convincere ad andare a prelevare mille euro in contanti e anche a vendere una collana d’oro di discreto valore. L’operazione non è durata poco: la vittima ha recuperato la collana e si è fatta accompagnare da un “compro oro” della vicina Sesto Calende, per convertire l’oro in denaro contante.

Dopo alcune ore, resasi conto di essere stata truffata, la vittima ha sporto denuncia ai carabinieri, che sono intervenuti prontamente. I tempi rapidi, in questo caso, sono importanti: i militari hanno infatti verificato l’identità del truffatore (grazie alle telecamere di benzinaio e compro oro) e hanno intuito il successivo passaggio.

I carabinieri di Vergiate sono infatti riusciti a intercettarlo proprio al compro oro di Sesto Calende: era tornato lì per rivendere la collana e incassare contante. Il pregiudicato classe 1980 è stato denunciato per per truffa, sostituzione di persona e autoriciclaggio.