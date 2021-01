Anche la superperizia conferma che Laura Taroni è sana di mente

Anche la superperizia decisa dalla Corte d’Appello bis dice che Laura Taroni era sana di mente. La notizia, battuta in mattinata dall’Ansa, conferma la tesi dell’accusa. Secondo il perito Franco Freilone, infatti, pur essendo presenti nella sua personalità disturbi psichici e componenti di una personalità isterica di tipo nevrotico, l’ex-infermiera condannata in primo grado (rito abbreviato) a 30 anni per aver ucciso il marito (2013) e la madre (2014) insieme all’allora amante Leonardo Cazzaniga, era sana di mente.

Lo psicologo criminale forense ipotizza «l’esistenza di una fascinazione per un controllo sulla morte» da parte della donna, condivisa con il compagno, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Saronno, ma che – dai numerosi colloqui con l’imputata – «ho escluso tutte la patologie di tipo psichiatrico».

La nuova perizia è stata decisa dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado che confermava la pena inflitta dal Tribunale di Busto Arsizio. All’interno delle motivazioni della sentenza di appello, infatti, mancava la parte relativa alla capacità di intendere e di volere della donna.