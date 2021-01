“Per anni anima del Sacro Monte, scompare Redentore Eggia”

In molti ricorderanno l’uomo che per anni ha gestito una delle casette di legno nel parcheggio del Sacro Monte di Varese, dove si vendevano gadget o alimenti. Si chiamava Redentore Eggia.

A ricordarlo è Giuseppe Marangon nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”, dove pubblica anche una foto tratta dalla rivista “Amici del Sacro Monte”, e scrive: “Forse a molti queste foto non diranno nulla, ma per chi è di Varese e come me ama il Sacro Monte, riconducono a vecchi ricordi. Sono le foto di Redentore, il parcheggiatore “zoppo” del Sacro Monte che “viveva “, per noi piccoli, nella sua casetta di legno nel parcheggio sopra il Cimitero del Sacro Monte. Oggi leggendo la rivista degli Amici del Sacro Monte (da cui ho rubato le foto) ho letto “È morto Redentore Eggia”. Marangon continua: “Mi rattrista ed emoziona leggere solo oggi questa notizia ma, come con tutte le persone care incontrate nell’infanzia, sorrido. So che queste persone non moriranno mai, continueranno a vivere nei ricordi”.