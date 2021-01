Arrivano le nuvole, weekend bello a metà

“L’anticiclone atlantico si allunga sul Mediterraneo e veloci correnti occidentali portano aria mite e nuvole a ridosso delle Alpi. Domani una perturbazione riuscirà a valicare la barriera montuosa con formazione di un minimo di pressione sul Golfo Ligure che favorirà la risalita di aria umida meridionale e qualche pioggia. Cominciano oggi i dì della merla, ma quest’anno non saranno freddi come vuole la tradizione“.

Questa la situazione meteo fotografata dal Centro Geofisico Prealpino che annuncia un fine settimana bello a metà.

Per la giornata di oggi, venerdì, ancora “soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi al mattino. Nel pomeriggio limitati ad Alpi e Prealpi e con persistenza di qualche banco di nubi basse sulla pianura padana. Asciutto, salvo nevicate sulle Alpi di confine oltre 1500m“.

Sabato ultime schiarite di primo mattino, in giornata via via molto nuvoloso, con piogge dal tardo pomeriggio, che proseguiranno in serata e nella notte. Non freddo, neve sulle Alpi oltre 1500 m e domenica al mattino nuvoloso con ultime piogge su Cremonese, Bresciano, Mantovano e ancora poca neve sulla Valtellina oltre 1500 m, prime schiarite su Ticino e Piemonte. Nel pomeriggio asciutto e via via soleggiato su Lombardia occidentale e Alpi.

La tendenza per lunedì 1 febbraio riguarda estesi passaggi nuvolosi, poco sole tra velature. Forse quattro gocce al mattino su Piemonte e Prealpi. Neve sulle Alpi oltre 1000 m. Martedì 2 febbraio: in parte soleggiato con passaggi nuvolosi. Brina all’alba, massime in giornata verso 8/10°C.