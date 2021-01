Castellanzese corsara: 2-1 a Borgosesia

Una vittoria per iniziare il nuovo anno. Bell’inizio di 2021 per la Castellanzese, che vince 2-1 a Borgosesia e si mette in tasca tre punti molto importanti. (foto Castellanzese.com)

Parte bene la squadra di mister Achille Mazzoleni, che al 10’ trova il vantaggio grazie alla rete realizzata da Mecca. I padroni di casa provano ad impensierire la retroguardia neroverde che però non cade.

Nella ripresa prima la Castellanzese trova il raddoppio con Colombo al 15’, poi un minuto dopo si fa male da sola con l’autorete di Ghilardi. Il 2-1 rimane però il risultato finale, nonostante la pressione finale dei piemontesi.

Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Mazzoleni sarà domenica 10 gennaio (ore 14.30) al “Provasi” contro un Varese sconfitto e ferito.