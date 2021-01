Dottoressa aggredita al pronto soccorso mentre visita un paziente

La visita era terminata e la dottoressa stava scrivendo al computer le valutazioni emerse, quando improvvisamente si è sentita afferrare al collo. Solo il pronto intervento dei colleghi presenti nella sala visita, ha evitato il peggio. La dottoressa ha cercato di fuggire alla stretta, è caduta a terra, per qualche secondo ha perso conoscenza, poi i colleghi sono intervenuti e sono riusciti a fermare l’aggressore che è stato denunciato.

E’ accaduto qualche giorno fa al pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo, in una sala della rianimazione. Il paziente, un giovane di 25 anni, era arrivato da Como, durante la notte, in elisoccorso: un codice giallo con poli trauma da caduta. Varese è hub per i poli traumi e dunque il paziente è stato trasportato ospedale di Circolo. Al mattino, intorno alle 8, dopo il giro visite e dopo aver parlato anche con il giovane, la dottoressa si è seduta alla scrivania, dando le spalle alla barella. In un lampo il ragazzo, completamente fuori controllo, si è lanciato sul medico mettendole le mani al collo. La dottoressa è riuscita ad indietreggiare due passi, ma il giovane non mollava la presa. In un attimo alcuni tra infermieri medici e personale Oss si sono precipitati, cercando di separare il ragazzo dal medico. Solo dopo una breve collutazione i colleghi sono riusciti a liberare la dottoressa della presa del giovane. Il medico è stato visitato ed è tornata a casa con una prognosi di 10 giorni.

Partita la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine sul posto sono arrivati gli agenti della Volante della Questura di Varese che hanno avviato le indagini. Il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di lesioni.