Epifania 2021: la Befana vien lo stesso

La Befana è una signora davvero anziana, ma generosa, che per tradizione porta doni a tutti i bambini (e anche un po’ di carbone ai più birichini). Nella sua figura confluiscono diverse tradizioni, da quella più pagana collegata alla fine dell’anno passato (vecchio, logoro, da salutare dando fuoco al pupazzo che lo rappresenta, anche in molte parti del varesotto), a buoni auspici per il futuro, i doni: quelli che ricevono i bambini nelle calze lasciate appese prima di andare a dormire, oppure, nella tradizione cristiana, quelli portati dai Re Magi a Gesù bambino. Da qui, forse, la tradizione dei cammelli di pasta sfoglia, tipico dolce varesino per l’Epifania.

In questo 2021 le norme per il contenimento del coronavirus impediscono le feste di piazza di rito per l’Epifania, ma tra storie, eventi virtuali e piccole iniziative per le strade o nel privato di casa, comunque oggi, 6 gennaio si rende omaggio alla Befana.

Di seguito alcuni spunti ed eventi.

NELLE STRADE

SESTO CALENDE: sul lungofiume la grande “Befana”, nata vestendo l’albero di Natale, sostituisce il tradizionale falò. Appese alla grande gonna tante calze dove lasciare (anche dopo il 6 gennaio) desideri e buoni auspici per il 2021 che saranno pubblicati sulle pagine social degli organizzatori (Comitato Il Palio Sestese, Pro Loco e associazione Commercianti di Sesto Calende con il patrocinio del Comune) > L’iniziativa

ORINO: la mattina del 6 gennaio, alle ore 9, la Befana partirà dalla sua cantina orinese per distribuire i dolciumi ai bambini che avranno appeso le calze fuori casa, su portoni e cancelli > L’articolo

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO: arriva nel giorno dell’Epifania, come un dono da aggiungere nella calza dei bambini il video con la nuova favola originale scritta da nonna Angela per avvicinare al mondo dell’arte i bambini, i suoi nipotini e tutti i piccoli lettori di Varesenews. Si intitola “I baffi del signor Dalì” > Il racconto

MILANO: l’orchestra del Teatro alla Scala diretta da Eun Sun Kim regala per l’Epifania regala ai bambini “La favola di Babar”, messa in musica da Poulenc e impreziosita per l’occasione dalla Sinfonia n. 29 di Mozart. Il concerto, pubblicato sui social della Scala di Milano, sarà introdotto da Nicola Savino e sarà accompagnato dalla voce recitante di Angela Finocchiaro > Scopri i dettagli

LA BEFANA E GIANNI RODARI: nel 2020 si sono celebrati i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. Lasciamoci alle spalle questo anno con una delle tante filastrocche che il poeta dedicò alla Befana (a questo link ne trovate cinque), da leggere ai bambini di ogni età. E poi c’è il racconto, La freccia azzurra, libro da cui è tratto l’omonimo film d’ animazione di Enzo d’Alò, ambientata ad Orbetello. La storia è quella del terribile scherzo del malefico Scarafone (cui è il Nobel Dario Fo a prestare la voce), l’assistente della Befana, che progetta di vendere i giocattoli destinati alle calze invece di regalarli.

Il film è gratuitamente disponibile in streaming sul sito della Rai a questo link.

INIZIATIVE

VARESE: come vuole la tradizione del Ponte del Sorriso e dei Pompieri, anche quest’anno la Befana dei Vigili del Fuoco arriverà con l’autoscala fino alla Pediatria dell’Ospedale Del Ponte per la distribuzione di calze e giocattoli ai piccoli ricoverati.

ANGERA: dall’idea di una cittadina e grazie alla collaborazione di grazie alla disponibilità della Scuola dell’Infanzia Vedani e dell’Assessorato ai servizi civili di Angera , la Befana porterà 45 regali solidali alle famiglie in difficoltà > Leggi qui

MALNATE: ci sono un libro, un quaderno e un magnete nella calza della Befana proposta dalla libreria itinerante Fabiolandia con possibilità di concordare titolo e consegna a domicilio > L’idea