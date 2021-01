Festa della pace 2021, i gruppi Acr alla scoperta di solidarietà e associazioni

“La pace fa notizia!” è il titolo della Festa della Pace 2021 promossa dall’Azione Cattolica Ragazzi. Un appuntamento che quest’anno sarà – inevitabilmente – in forma diversa dai precedenti, «ma non per questo meno bella o meno carica di significato, soprattutto dopo il bel messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace» dice Andrea Calloni, nuovo responsabile Acr della zona di Varese.

«Abbiamo chiesto ai gruppi di Acr presenti in diocesi di “sporcarsi le mani” per conoscere le realtà caritative, associative, di pubblica assistenza che li circondano, proponendo un gesto di servizio» continua Calloni. «Anche in questo caso la fantasia degli educatori e dei genitori tutor è andata ben oltre le aspettative, nonostante le restrizioni: incontri online con la CRI, preparazione di biglietti augurali per i nonni delle case di riposo, la visita virtuale alla sede della San Vincenzo per conoscere cosa fanno e come operano. Il tutto con l’idea di restare in contatto per proporre qualche gesto di servizio ancora più concreto in futuro».

I gruppi dell’Acr si attiveranno durante il weekend 16-17: l’esperienza vissuta diventerà poi una bella storia da raccontare ad un altro gruppo Acr della diocesi, in una sorta di gemellaggio online.

La conclusione della festa sarà infine un momento di preghiera sulle orme del Kaire dell’arcivescovo, domenica 17 alle 18.30, alla presenza di monsignor Delpini.