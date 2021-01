Stasera su Rai1 il film del regista varesino Giacomo Campiotti su Chiara Lubich

Cristiana Capotondi sarà Chiara Lubich nel film del regista varesino Giacomo Campiotti, che andrà in onda su Rai1 per rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita.

Una storia che racconta l’avventura di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.

Sceneggiatore e regista della pluripremiata serie RAI Braccialetti rossi e finalista all’EMMY Awards, Giacomo Campiotti ha una lunga carriera alle spalle. Aiuto regista di Mario Monicelli (Il Marchese del Grillo, Speriamo che sia femmina, I Picari). Dopo aver girato una serie di corti prodotti da Ermanno Olmi, nel 1989 esordisce col lungometraggio Corsa di primavera presentato a Venezia, che vince il Festival Giffoni come miglior film. Il suo secondo film, Come due coccodrilli, con Giancarlo Giannini, Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio, viene candidato come miglior film straniero ai Golden Globes e ottiene molti riconoscimenti internazionali.

Regista di Bianca come il latte, rossa come il sangue, tratto dall’omonimo bestseller di Alessandro D’Avenia e di Mai più come prima. Lavora anche per la televisione in importanti serie italiane e internazionali, tra cui Zhivago, la serie inglese con Keira Knightely e Sam Neil, e Mary of Nazareth. In Italia ha realizzato diversi film di successo tra cui: Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti, Giuseppe Moscati, L’Amore che guarisce con Beppe Fiorello, Non è mai tropo tardi con Claudio Santamaria, Bakhita con Stefania Rocca. Questi film hanno vinto numerosi premi nazionali e internazionali e sono stati venduti in molti paesi del mondo. Regista del film per la TV Liberi di scegliere e della miniserie televisiva Ognuno è perfetto del 2019.