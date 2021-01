Google per il turismo, arriva in Italia “Hotel Insights”

La tecnologia di Google per il turismo. Arriva in Italia Google Hotel Insights, la piattaforma del colosso dei motori di ricerca dedicata a chi opera in questo settore.

“Fatti trovare pronto quando nuovi turisti ti cercheranno” è il messaggio che si può leggere nella home del sito. Hotel Insights, lanciato per la prima volta proprio in Italia in collaborazione con MiBACT, ENIT, UNWTO, Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo, nasce con l’obiettivo di fornire alle strutture e agli operatori del settore la possibilità di ottenere informazioni sull’andamento della domanda, sui trend dei turisti, da quali paesi arrivano e come evolvono le loro esigenze nel tempo.

“Sono certa che l’intuizione contribuirà alla ripartenza del settore turistico – ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dei beni culturali, Lorenza Bonaccorsi -. poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale”.

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano ha indagato quali siano stati i trend rilevanti per il settore del turismo in Italia nel 2020 e ha identificato che, pur nel contesto di un drammatico calo del 60% rispetto all’anno precedente, si sia evidenziata una crescita del peso del canale di prenotazione diretto, soprattutto in digitale. Allo stesso modo cresce l’interesse da parte delle strutture per rendere l’esperienza dei propri clienti sempre più digitale e soprattutto si evidenzia la necessità di cogliere in tempo reale esigenze e comportamenti della domanda.