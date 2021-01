ITET Varese a indirizzo CAT: costruire “il domani” con un occhio attento all’ambiente

Il nome scelto in seguito alla “Riforma Gelmini” per il vecchio corso geometri, “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, ben identifica la figura del geometra oggi, un professionista a tutto tondo che prende in considerazione non solo il manufatto che progetta, ma anche il territorio in cui è inserito, con un occhio attento all’efficientamento energetico, all’utilizzo di materiali innovativi ed ecocompatibili. Questo è ciò che si impara nell’arco dei cinque anni di studio nel corso CAT dell’ITET Daverio Casula Nervi di Varese.

Gli studenti che scelgono questo corso di studi hanno una propensione per la matematica, la stessa del liceo scientifico, ma devono sapere che nell’istituto tecnico la matematica non è sviluppata ed analizzata solo nel suo aspetto teorico, bensì è messa in atto nelle varie discipline (progettazione costruzione ed impianti, topografia) tramite un utilizzo estensivo di software informatici – autocad in primis – che permettono agli studenti di applicare le conoscenze di base della materia in modo da pervenire ad un progetto attuativo concreto.

La consolidata collaborazione con l’Ordine dei Geometri permette poi agli studenti di relazionarsi con professionisti del settore che illustrano nuovi metodi e tecnologie (GPS per la misurazione, droni per le riprese aeree, ….) in modo coinvolgente e stimolante; inoltre, nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, dal terzo anno gli studenti potranno affrontare esperienze sul campo negli studi di geometri, ingegneri, architetti o negli uffici tecnici dei comuni e capire davvero se questo è il mondo del lavoro che sognano.

La preparazione offerta nel corso del quinquennio, però, permette anche un’agevole continuazione degli studi in ambito universitario o negli ITS, alta formazione tecnica post diploma. Il nostro istituto è infatti partner dell’ITS RED che offre percorsi di specializzazione nel campo dell’efficientamento energetico e dell’energy management, con una qualifica finale a Livello 5 dell’EQF ed un tasso di inserimento lavorativo ben oltre il 90%.

