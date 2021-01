Massimo Mastromarino si ricandida a sindaco di Lavena Ponte Tresa. L’annuncio è stato fatto con un video.

Eletto alle precedenti amministrative con la lista “Io cambio”, Mastromarino indica anche i quattro temi che saranno l’asse portante del suo programma. «Stiamo lavorando alla squadra, aperti a nuove persone e ad ogni contributo – dice il candidato sindaco – Nei prossimi anni dovremo mettere tutto il nostro impegno attorno a quattro grandi temi: la cura e il benessere delle persone per uscire dall’emergenza sanitaria, con la realizzazione del polo sanitario alla ex Asl, con nuove opportunità per le famiglie e i giovani, come ad esempio la scuola e l’aula studio. La ripartenza economica con il sostegno alle attività commerciali e la Promozione turistica e culturale del nostro territorio. La difesa dei frontalieri con la definizione nel dettaglio del nuovo accordo tra Italia e Svizzera. La difesa del territorio con la messa in sicurezza degli abitati e dei molti corsi d’acqua che dalla montagna scendono al lago. Grandi e importanti temi, che vorremo, nei prossimi mesi, sviluppare e discutere con voi».