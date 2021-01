È morta Giancarla Semeghini Bezzecchi, “poetessa della vita”

È morta Giancarla Semeghini Bezzecchi, maestra, insegnate e “poestessa della vita”.

Nata a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova, si è trasferita a Varese dove ha insegnato per diversi anni, distinguendosi nella drammaturgia per l’infanzia, di cui è stata autrice in molte scuole elementari della città.

L’amore per la poesia l’ha portata a scrivere versi. Dal 2004 al 2016 ha raccolto che ha pubblicato nel libro “Il Canto si è Fermato” (edizioni Il Cavedio.

In una delle ultime interviste rilasciate commentava i suoi scritti: «La mia poesia vuole essere un canto libero, un passaggio di armonia, di pensieri ed emozioni. L’uomo ha bisogno più che mai di poesia per contrastare le negatività che percorrono il nostro mondo».

Abitava a Velate e i suoi testi e le sue rappresentazioni hanno ottenuto più di un riconoscimento, tra cui due primi premi all’Expo Scuola Ambiente e la sua opera poetica è stata apprezzata da grandi nomi del Novecento letterario.

Insegnante anche di flamenco al Circolo di Masnago, questa passione l’ha fatta avvicinare all’arte del poeta Federico Garcia Lorca, diventandone una sua grande estimatrice.