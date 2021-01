Oxygen Triathlon organizza la sfida tra triatleti a distanza

Una sfida tra triatleti a distanza: 400 o più chilometri da percorrere a piedi e/o in bici tra febbraio e marzo, con la classifica che verrà creata grazie alla app Strava. L’idea è di Oxygen Triathlon di Ispra, insieme a Infinity Bike.

Si parte al 1° di febbraio e la sfida è aperta fino a fine marzo. Come si partecipa? Ci si registra su Strava (qui) e si partecipa in tre categorie: sulla distanza di 150 km a piedi, sui 300km in bici oppure sulla distanza combinata di 400 km per i triatleti che vogliono unire le due modalità. Il raggiungimento dello step previsto per ogni categoria darà diritto ad un gadget della manifestazione. Al termine dei due mesi verranno poi premiati i vincitori per ogni categoria.

Sfida a distanza, ma senza rinunciare a un po’ di spirito comunitario: c’è un evento Facebook e al termine delle prove si può inviare “una foto spiritosa” via Whatsapp al numero 3791246360, “per essere scelto tra i più simpatici della giornata”.