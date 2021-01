Il podcast del 29 gennaio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di venerdì 29 gennaio, scelte per voi dalla redazione

È stato un atterraggio di emergenza quello che ha dovuto attuare un aliante decollato dal campo volo di Calcinate del pesce a Varese. Il velivolo, in fase di decollo, ha registrato un’anomalia in fase di decollo, quando ancora era attaccato all’aereo da traino. Gli occupanti hanno così deciso di sganciarsi e sono planati in un prato a Bardello. I due sono usciti indenni e l’aliante è stato recuperato.

Il Comune di Varese ha deciso di prorogare fino al 14 febbraio la gratuità sui 1600 parcheggi delle “aree verdi” , nei pomeriggi di venerdì e il sabato dalle 10 del mattino. La misura straordinaria, messa in campo per le scorse festività natalizie, era in scadenza il 31 gennaio, ma si è deciso di proseguire come misura di compensazione per la settimana di zona rossa illegittima.

Tornano a pieno regime i treni Canton Ticino-Malpensa: a partire da lunedì 1° febbraio 2021 Tilo riprende totalmente i servizi sulla linea in territorio italiano: con questa modifica l’offerta ferroviaria Tilo torna a servire la clientela come da orario ufficiale, superando le limitazioni introdotte dopo l’ultima fase emergenziale. Restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste dalle autorità svizzere e italiane.

Un milione di euro per la ciclopedonale del Lago di Comabbio. Questa la cifra che nel 2021 sarà stanziata dalla Provincia per il rifacimento della passarella in legno sul lago, passerella chiusa la scorsa estate per motivi di sicurezza. A dare l’annuncio i cinque Comuni che si affacciano sul lago e che riportano il messaggio ricevuto della Provincia i cui tecnici, nell’ultimo sopralluogo, hanno verificato in alcuni punti importanti ammaloramenti del legno .

Cambia per cause di forza maggiore il calendario agonistico della Eolo-Kometa, la squadra di ciclismo professionistico di Busto Arsizio che proprio domenica scorsa ha fatto l’esordio in gara ottenendo un sesto posto alla Clasica Valenciana con Luca Pacioni.La situazione del Covid-19, preoccupante in diverse zone della Spagna, ha infatti causato la sospensione delle due corse a tappe alle quali era iscritta la formazione diretta da Ivan Basso: la Vuelta Valenciana e la Vuelta Andalusia-Ruta del Sol .

Il derby di basket tra Cantù e Varese è il piatto forte del ricco weekend sportivo per le squadre di casa nostra. La sfida salvezza tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis si disputa al PalaDesio, domenica dalle ore 16.

Il programma sportivo si apre sabato con calcio e hockey su ghiaccio: nella Serie C di calcio la Pro Patria è impegnata a Vercelli dalle ore 15, i Mastini giocano in trasferta a Egna dalle 17,30 contro gli Unterland Cavaliers.

Sempre per il calcio, domenica alle 14,30 il Città di Varese cerca punti sul difficile campo di Bra.

Alla stessa ora anche il derby tra Castellanzese e Caronnese e la partita tra Legnano e Vado Ligure.

Ricordiamo che le partite di calcio e basket saranno raccontate in diretta dal liveblog di VareseNews.

Chiudiamo con il ciclismo perché domenica c’è l’esordio stagionale in gara di Alessandro Covi: il giovane corridore di Taino disputerà il Gran Prix di Marsiglia.

Ammirare le bellezze del Sacro Monte rimanendo a casa propria. L’associazione Archeologistics propone tre webinar per presentare i tre gioielli del borgo varesino: la Casa Museo Pogliaghi, splendido esempio di collezione internazionale, il Museo Baroffio e la sua raccolta d’arte contemporanea e la Cripta del Santuario e i suoi misteriosi graffiti.

Il primo appuntamento dedicato a Casa Pogliaghi: si terrà sabato 30 gennaio, alle ore 18.00 e sarà gratuito.Gli altri due si svolgeranno domenica 31 gennaio alle ore 18.00 sul Museo Baroffio,e domenica 7 febbraio sempre alle ore 18.00 con la Cripta. Il costo di partecipazione è di 5 euro a connessione

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme:

Spreaker, Spotify