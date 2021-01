I ragazzi e le ragazze di Gallarate dicono No alla violenza e lo fanno mettendo se stessi, il corpo: il lavoro di coordinamento e collaborazione intrapreso dai quattro Istituti Comprensivi gallaratesi con le associazioni dei genitori ha condotto alla realizzazione di attività che continuano a creare legami fra i ragazzi. E tra queste attività c’è anche la composizione di una scritta “aerea” realizzata allineaando i ragazzi.

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha evidenziato che «in conseguenza dell’episodio di violenza delle scorse settimane, i ragazzi hanno preparato con grande semplicità e spontaneo entusiasmo la loro risposta tutti insieme: è un ottimo esempio di legame fra le studenti, classi e istituti, che fornisce un senso compiuto ad una frase contro la violenza».

«Il senso più profondo risiede proprio nella modalità, semplicissima, con la quale è stato realizzato il messaggio: dimostra che le costrizioni devono essere sostituite con la naturalezza dei legami» precisa l’assessore alla Cultura e ai Servizi Educativi Massimo Palazzi. «La cultura, tramite il coinvolgimento e la consapevolezza di essere parte di una universalità in cui si conserva la propria unicità, crea dei legami, cioè dei vincoli che nascono spontaneamente e che danno consistenza reale al tessuto sociale: mentre le costrizioni irrigidiscono questo tessuto, i legami creano una società elastica, che offre maggiore resistenza contro forme di violenza che mirano a spezzarla».

Un particolare ringraziamento ai genitori che hanno avanzato la proposta, ai Dirigenti scolastici che in tempi rapidissimi hanno supportato l’iniziativa e ai docenti, in particolare il prof. Di Gaudio per la competenza anche tecnica nella realizzazione del video.