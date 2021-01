I ricoverati per Covid negli ospedali della Sette Laghi scendono a 264

Nuovo significativo calo dei ricoverati negli ospedali della Sette Laghi. Rispetto ai 291 pazienti Covid di lunedì scorso, oggi gli assistiti erano 264, in leggerissimo rialzo rispetto al giorno prima ma il trend è al ribasso. Anche in terapia intensiva il numero dei ricoverati scende: attualmente sono 16 contro i 20 di sette giorni fa. I degenti assistiti con la Cpap sono 22, una dozzina in meno.

Dall’inizio della seconda ondata pandemica, la Sette Laghi ha curato 2759 pazienti. Ora sta voltando lentamente pagina: i ricoveri nei reparti senza covid sono 566 mentre anche le sedute chirurgiche riprendono con un ritmo sostenuto.

Attualmente, gli ospedali impegnati nella gestione della malattia Covid sono il Circolo con il terzo piano e tutti gli infettivi dedicati, una parte del secondo piano, due terapie intensive, una parte dell’hospice.

All’ospedale Del Ponte sono occupati 4 sei 5 letti di ginecologia e ostetricia riservati e qualche letto pediatrico. Supportano ancora l’ospedale di Varese nella gestione dell’emergenza l’Ondoli di Angera e il Galmarini d Tradate con una cinquantina di letti ciascuno.