Rinviata la diretta di Laveno con Joe T Vannelli

La diretta del 14 gennaio di Joe T Vannelli da Laveno “viene rinviata a data da definirsi poiché il dj è in isolamento preventivo a causa di un possibile contatto con persona positiva al Covid.”

Così è stato appena comunicato dall’Ufficio Stampa del Dj Joe T Vannelli e sui suoi canali social.

La diretta dalla funivia di Laveno avverrà nelle prossime settimane per garantire la totale sicurezza per tutti nel rispetto delle regole ministeriali.

L’artista ha dato l’annuncio anche sulla sua pagina facebook:

La diretta di domani da Laveno è stata RINVIATA per precauzione: stiamo attendendo l’esito del #tampone di una persona vicina alla mia famiglia e preferiamo ridurre al minimo i contatti con altre persone.

La sicurezza, la salute e il rispetto per gli altri, vanno messi al primo posto in questo momento .

Vi comunicherò nei prossimi giorni la prossima tappa del Tour.

Mi scuso con tutti voi e con le persone che si sono prodigate per la diretta, recupereremo presto !