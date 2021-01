Saronno Servizi Spa, ecco il nuovo sito

È online il nuovo sito web www.SaronnoServizi.it che rispetta pienamente le direttive fornite dall’AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, che hanno l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente ed essenziale, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale alla ricerca veloce e una puntuale organizzazione dei contenuti rispetto alle differenti aree di servizio e ai comuni convenzionati.

I differenti ambiti di servizio – Tributi, Acquedotti, Energia, Farmacie, Mobilità e Parcheggi, Impianti sportivi, Lampade votive, Riscossione Coattiva – sono rappresentati attraverso un sistema di icone rinnovato nel design, la navigazione dei contenuti si basa sulla creazione di un motore di ricerca a filtro su tutti i contenuti e l’area contatti e numeri utili è stata aggiornata comprendendo anche i nuovi comuni entrati a far parte del network di Saronno Servizi S.p.A.: Ceriano Laghetto, Caronno Pertusella, Misinto.

La tecnologia su cui si basa la nuova piattaforma è “responsive web design” (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, SmartTV).

«E’ con piacere che ampliamo i contenuti all’interno del nostro sito web, per allinearci alla crescita dei servizi erogati sul territorio e alle linee guida nazionali di AGID. E’ molto importante non restare indietro sul fronte dello sviluppo digitale per essere sempre connessi con i nostri utenti sul territorio».