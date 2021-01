Serata astronomica con il Gat dedicata al radiotelescopio Arecibo

Era considerata una delle massime ‘icone’ mondiali della ricerca astronomica. Lo scorso 1 dicembre, però, alle 7.56 ora locale, la struttura del radiotelescopio di Arecibo di Portorico è collassata. Una parabola di 305 metri, su una piattaforma triangolare di 900 ton che sorreggeva le antenne rice-trasmittenti a 150 metri di altezza.

Tra agosto e novembre, due dei cambi di acciaio di sostegno si ruppero a causa dell’usura. Gli altri cavi non ressero il peso della struttura soprattutto dopo l’assestamento per il terremoto avvenuto nella Repubblica Dominicana.

Il GAT, il Gruppo astrologico tradatese, dedicherà la prima serata ONLINE (sempre liberamente accessibile dal sito del GAT) del 2021, in programma lunedì 25 Gennaio, alle ore 21. Titolo della serata: “Arecibo addio”. Relatori saranno Roberto Cogliati, che parlerà della visita fatta dal GAT nel Febbraio 1998 e Cesare Guaita che parlerà delle infinite scoperte che il massimo radio-telescopio mai costruito ha realizzato in mezzo secolo di vita.

Il radiotelescopio era diventato famoso nel 1997 in occasione del famoso film CONTACT ma soprattutto per una lunga serie di scoperte scientifiche.

Nel 1965 venne scoperto che Mercurio ruotava in 59 giorni (2/3 della rivoluzione di 88 giorni), mentre nel 1994 venne scoperta la presenza di ghiaccio all’interno dei crateri mercuriani polari sempre in ombra. Nell’agosto del 1989 si ottenne la prima immagine diretta di un asteroide ( 4769 Castalia ), che si rivelò clamorosamente binario.

Soprattutto, negli ultimi 15 anni, Arecibo si era specializzato nelle osservazioni (orbitali e radar-fotografiche) di un centinaio/anno di NEO (Near Earth Asteroids), asteroidi pericolosi perché intersecanti l’orbita della Terra. Questo programma si è improvvisamente interrotto dopo il collasso