Treni, ritardi su Domodossola e Saronno

Ritardi su due linee Trenord questa mattina, 18 gennaio.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano il treno 10214 ha viaggiato con 12 minuti di ritardo per un intervento tecnico straordinario per via di un guasto rilevato dai sistemi del treno.

Sulla Saronno-Milano-Lodi il treno 24115 ha viaggiato con 17 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i controlli tecnici che precedono la partenza del treno.

Sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate il treno 24918 è staro fermo nella stazione di saronno per l’incrocio con un altro convoglio.