Vanno all’asta trapunte e cuscini di Air Italy, l’ex compagnia di base a Malpensa

46mila coperte, 14mila piumotti, 5600 cuscini e altro: vanno all’asta le dotazioni di Air Italy, l’ex compagnia di base a Malpensa che si è fermata un anno fa. I materiali andranno all’asta sul portale Mercury Auctions: l’asta si aprirà il 1° febbraio e sarà aperta fino alle 12 del 12 febbraio.

Viene tutto venduto tutto in unico lotto, quindi non è rivolta tanto ai singoli, quanto ad aziende che possono “riciclare” il materiale: la base d’asta è di 40 euro (+ 15% diritti d’asta + iva su di essi), per partecipare bisogna presentare un deposito da 3mila euro.

In totale sono ben 600 pallet: 45.900 coperte multicolor, con colori caldi e piacevoli, che si aggiungono ai colori che erano della corporate identity della compagnia; 12.320 trapunte “black and blue”, 14.400 piumotti grigi, 3mila materassi, 5.660 cuscini.

Air Italy era una compagnia italiana (nata nel 2015) che nel 2011 era stata acquisita e quasi fusa, nell’operatività, da Meridiana, storico vettore nato negli anni Sessanta come compagnia per i collegamenti per la Sardegna e poi evolutasi in una compagnia ad ampio raggio. Nel febbraio 2018 la compagnia è stata acquisita da Qatar Airways, che ha lanciato un piano industriale ambizioso: dopo una fase di espansione, a metà 2019 si sono registrati i primi dubbi sulle prospettive a lungo termine, con crescenti preoccupazioni anche sul fronte sindacale. A febbraio 2020, proprio alla vigilia dell’emergenza Covid, Qatar Airways ha annunciato la decisione di mettere in liquidazione “in bonis” la compagnia.