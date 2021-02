Abbandona rifiuti in centro a Cassano Magnago: individuato e multato

«… assegnata un’altra medaglia al fenomeno che ha deciso di abbandonare in via San Giulio i suoi rifiuti indifferenziati!».

Commenta così sui social dell’amministrazione comunale il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno la sanzione comminata al responsabile di un’infrazione.

«Era sicuro di aver fatto un colpo da genio, ma ha commesso errori da dilettante allo sbaraglio:

non si è accorto di avere sopra la testa la nuova telecamera, ha lasciato documenti personali nei sacchi e soprattutto non ha tenuto conto di trovarsi a Cassano Magnago – commenta Poliseno -. Beccato e convocato in Comune per mostrargli il dono a lui riservato: una bella sanzione. Grazie alla Polizia Locale e a Sieco per la preziosissima collaborazione nel controllo del territorio».