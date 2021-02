Assembramenti per fare il vaccino: le critiche del PD alla prima giornata dedicata agli anziani

Pubblichiamo una nota polemica del Partito Democratico cittadino che si esprime sulla prima giornata di convocazione degli over80 alla campagna vaccinale

Stamane cittadine e cittadini anziani di Varese hanno dovuto subire una situazione vergognosa, un vero e proprio oltraggio alla loro dignità ed al loro diritto alla salute.

Con assoluta incapacità e irresponsabilità oltre 150 persone over 80, fra cui alcune non propriamente in ottima salute, sono stati convocate alla stessa ora, le 8 del mattino, in uno dei giorni più freddi della stagione.

Sono state convocate ed ammassate, senza alcuna garanzia rispetto al rischio potenziale di ogni assembramento: questo il risultato del decantato piano vaccinale di Bertolaso?

Se di fronte ai primi 150 vaccinandi questo è il risultato, cosa accadrà quando il numero dovesse crescere? Il PD lombardo ha evidenziato tutti i limiti del presunto “piano vaccinale lombardo” e ne ha chiesto un rafforzamento, che la dirigenza lombarda non è evidentemente in grado di garantire.

Il PD di Varese rivolge il proprio plauso agli operatori sanitari per essersi fatti carico, ancora una volta, dei disservizi di una sanità lombarda ricca di consulenti, ma povera di reali attenzioni verso i suoi cittadini, specie i più deboli. Medici, infermieri e volontari stanno sorreggendo un sistema sempre più incapace, costruito da Maroni e peggiorato da Fontana, Gallera e Moratti.

Il PD di Varese chiede con forza un cambio di passo immediato e il cambiamento di e in una catena organizzativa che ha dimostrato la propria inefficienza.