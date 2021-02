Bustocco.it torna online grazie al grande cuore biancoblu

Bustocco.it è un punto di riferimento importante per il mondo dei tifosi della Pro Patria. Nato nel 2002 è un’inesauribile fonte di confronto per gli appassionati dei tigrotti.

Da venerdì scorso era offline, ma oggi – lunedì 1 febbraio è tornato fruibile dopo il rinnovo del dominio.

Non finiremo mai di ringraziare quei cuori biancoblù che, aderendo all’iniziativa “100 figurine per entrare nella storia”, hanno permesso il restyling del Pro Patria Museum, con opere e interventi realizzati nel corso del centenario: dall’impianto d’allarme, al murales, passando per le vetrinette espositrici, i pannelli storici, la libreria, i podi dei cannonieri e degli alfieri tigrotti, le Pro della serie A, l’Adamo tigrotto e tanto altro ancora.

E in questo “tanto altro ancora” c’è anche la rimessa online dello storico sito del tifo biancoblù “www.bustocco.it”, fondato nel 2002 dal leggendario Fabietto. Un archivio storico di inestimabile valore – fra schede di giocatori, cronache di partite, epopee societarie, foto, aneddoti e non solo – che verrà virtualmente preservato nel Pro Patria Museum, la casa di tutti i tifosi biancoblù.

100 anni di Pro, 100 anni di noi, 100 volte grazie.