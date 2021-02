Castellanzese, un poker per il terzo posto

Vittoria netta della Castellanzese che si impone 4-0 sul Vado e agguanta il terzo posto in classifica. La partita viene sbloccata subito dagli uomini di Mazzoleni: non è passato neanche un minuto quando Colombo sporca un lancio in avanti, un difensore ospite sbaglia l’intervento e lancia Chessa da solo contro Busti sigla il vantaggio. Al 44’ è ancora Chessa a bissare, trasformando un rigore che lui stesso si era andato a prendere, propiziando al contempo l’espulsione di Lipani. (Foto Castellanzese.com)

Il terzo gol arriva grazie ad una bella azione corale, al 61’, chiusa dal cross basso di Colombo per Corti che dall’area piccola non può sbagliare. Quattro minuti dopo è invece Colombo a sfruttare una sponda di testa di Corti per siglare il 4-0. Si tratta del quinto risultato utile consecutivo per i neroverdi, striscia fatta soprattutto di quattro vittorie: mercoledì per continuare a fare bene il “Provasi” ospiterà i piemontesi del Saluzzo.

CASTELLANZESE 4-0 VADO (2-0)

Marcatori: pt: 1’ Chessa, 43’ rig. Chessa ; st: 8’ Corti, 10’ Colombo

Castellanzese: Indelicato, Concina, Perego G. (st 6’ Corti), Alushaj, Chessa (st 7’ Bigotto), Colombo (st 13’ Perego A.), Fusi, Mecca (st 19’ Manfrè),Talarico (pt 34’ Negri), Ghilardi, Zazzi. A disposizione: Cirenei, Ornaghi, Gazzetta, Sestito. All: Mazzoleni.

Vado: Luppi, Gulli (st 13’ Dagnino), Lipani, Bernardini Mar., Strumbo, Tissone, Bernasconi (st 10’ Bagicalupo), Taddei, Vignali (st 13’ Sacca),Boiga (st 10’ D’Antoni), Barbetta (st 1’ Casazza L.). A disposizione: Scatolini, Ravera, Casazza A., Piu. All: Francomacaro.

Arbitro: Acquafredda (Tuccillo-D’Anna)

Ammoniti: Bernasconi, Perego G., Fusi Espulsi: Lipani. Angoli: 6-4 Recuperi: pt 3’; st 0’

CLASSIFICA: Gozzano 46; Bra 43; Castellanzese*, Caronnese 37; Sestri Levante 35; PDHAE* 34; Sanremese*, Lavagnese* 31; Imperia 30; Folgore Caratese*, Arconatese 29; Chieri 27; Legnano**, Derthona 25; Casale 24; Saluzzo** 20; Città di Varese* 19; Vado 12; Borgosesia** 11; Fossano** 10