Il centro di Varese si riempie in un sabato mattina in zona gialla

Terzo fine settimana in zona gialla per la la Lombardia e per la città di Varese. Mentre si discute su cosa potrà accedere nei prossimi giorni, con il possibile ritorno in zona arancione per tutta Italia, i varesini si godono una passeggiata per le vie dello shopping.

Nessun assembramento, ma un buon via vai per il Corso Matteotti e le vie limitrofe sottolineano la voglia di normalità. «Non mi sento in difficoltà e non vedo situazioni pericolose – racconta Erica mentre passeggia con la figlia -. Credo che l’importante sia rispettare le distanze e non creare situazioni di assembramento. L’idea di tornare in lockdown è davvero faticosa». C’è poi chi torna a godersi la città dopo aver affrontato il Covid: «L’abbiamo preso sia io che mia moglie, ma ora stiamo bene ed è bello poter tornare ad uscire in tranquillità», racconta Giancarlo.

Mentre i cittadini approfittano del sole per stare all’aria aperta, i negozi fanno fatica a riempirsi. La stagione dei saldi non è andata bene e ormai si punta alla nuova stagione. Diversi commercianti del centro raccontano che la situazione è difficile, le persone non comprano perché non sentono la necessità di avere nuovi vestiti visto che non si esce di casa. Altri sono preoccupati dalla situazione economica e da quel che succederà. I negozi che vivono di una clientela di affezionati raccontano che gli incassi ci sono, ma sono la metà, e raggiungere gli standard degli anni precedenti è impensabile.

Tanti coloro che si fermano in libreria, luogo “di conforto” sia nei mesi del lockdown che adesso che questa pandemia sembra non voler più finire. Chi ama la musica, invece, è andato a rifugiarsi nel fidato negozio di vinili rimasto in città. Piccolo ma sempre ricco di “chicche”.