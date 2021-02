Danilo Centrella si ricandida a Cocquio Trevisago assieme alla sua squadra

È con una lettera aperta che il sindaco Danilo Centrella e il suo gruppo uscito vincitore dalle elezioni, “Insieme per crescere” ha annunciato la ricandidatura alle prossime elezioni amministrative in programma per il 2021.

«Gentili concittadini, come tutti sapete si avvicina la scadenza del primo mandato di questa amministrazione comunale, formata dal gruppo “Insieme per Crescere”: nei prossimi mesi infatti sarete chiamati a votare per scegliere chi guiderà il nostro Comune nel quinquennio a venire e desideriamo informarvi che il nostro gruppo intende ricandidarsi, con la stessa energia e la stessa motivazione che ci ha spinto a farlo cinque anni fa».

«Come Sindaco sono onorato che il gruppo “Insieme per Crescere” abbia indicato nuovamente il mio nome per proseguire l’impegno amministrativo che intendiamo onorare.

In questi anni abbiamo concretizzato con determinazione i numerosi obiettivi volti ad aumentare il benessere della nostra comunità, realizzati grazie all’impegno di un gruppo amministrativo tenace, forte e affiatato, che si mantiene indipendente da influenze politiche nazionali, consapevoli che solo una motivazione civica può portare un risultato incondizionato ai nostri cittadini».

«Molti progetti sono stati avviati e sentiamo forte il desiderio di coordinare il loro completamento, con dedizione e determinazione: dalla viabilità alla sicurezza, dagli interventi a favore delle fasce deboli all’illuminazione pubblica, dal parco polivalente e centro aggregativo per i giovani alla nuova sede comunale, dal sostegno ai bambini all’assistenza agli anziani. Impegni che ritengo debbano essere affrontati con la giusta consapevolezza delle potenzialità di Cocquio Trevisago, senza dimenticare la nostra storia e le nostre tradizioni».

«Sono orgoglioso di poter contare sull’appoggio di numerosi candidati scelti per l’alto valore di altruismo dimostrato in questi anni e che hanno appoggiato il progetto civico “insieme per crescere” e su un numero così alto di volontari attivi pronti a supportare i nostri progetti con la preparazione e la bontà d’animo che solo un paese come Cocquio sa dedicare».

«Ecco i motivi che mi spingono a voler proseguire con orgoglio l’impegno amministrativo e invito tutti i concittadini a salire sul treno in corsa del progetto civico “Insieme per Crescere”: il vostro sostegno è la nostra forza, perché solo “insieme” si possono raggiungere risultati ambiziosi e determinanti per il bene della nostra comunità».