Al valico di Ponte Tresa con 36 chili di hashish nel baule, arrestato

Aveva in auto 36 chili di hashish, nascosti nel baule.

Lo hanno fermato il 14 febbraio, con targhe confederate in entrata in Svizzera, per un controllo gli uomini dell’amministrazione federale delle dogane al valico doganale di Ponte Tresa, in Canton Ticino.

L’uomo, un 25enne cittadino marocchino senza fissa dimora, è accusato di infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.