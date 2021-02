Due consigli di quartiere incontrano l’assessore sul masterplan delle stazioni

Questa sera, martedì 2 febbraio, i consigli di Quartiere 5 (Biumo Inferiore/centro) e 7 (Belforte/Cascina Mentasti) ospitano “virtualmente” l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati.

Argomento della serata è il Masterplan consequenziale al piano stazioni, che dovrebbe avere ricadute significative anche su diverse aree di Belforte (ad esempio il comparto da via Bainsizza sino all’ex Macello Civico) e di Biumo, in particolare via Carcano e limitrofi.

L’incontro è in streaming a partire dalle 20.45 sul canale YouTube del Comune di Varese, dove poi sarà visibile anche nei giorni successivi in differita.