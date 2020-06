Masterplan stazioni, la presentazione dei documenti

Un altro passo sulla strada del Masterplan Stazioni. Domani pomeriggio, martedì 9 giugno alle ore 16.30, è in programma una conferenza per illustrare la documentazione di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica.

In relazione alle vigenti disposizioni volte a prevenire la diffusione dell’epidemia in corso, la seduta si terrà in video collegamento. Per i giornalisti e per i cittadini che volessero seguire i lavori è prevista la diretta sul canale YouTube di Palazzo Estense, cui si può accedere cliccando qui.

Il documento “Rapporto preliminare”, come comunicato in precedenza, è pubblicato sul sito www.comune.varese.it nello spazio Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Masterplan delle aree del Comparto Stazioni, nonché e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia.

Osservazioni, contributi, proposte e suggerimenti relativi al “Rapporto preliminare” possono essere inviate fino a venerdì 19 giugno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo urbanistica@comune.varese.legalmail.it.