Forza Italia a Bizzozero, prosegue il tour nei quartieri di Varese

Questa mattina, 17 febbraio, il gruppo consiliare di Forza Italia Varese ha effettuato un sopralluogo nel rione di Bizzozero insieme ad alcuni residenti che hanno segnalato varie problematiche relative a viabilità e ambiente.

«In particolare in Via dei Cavalli – spiega il capogruppo Simone Longhini – la necessità emersa dai residenti, che avvieranno una raccolta di firme, è quella di creare una zona 30 e di posizionare dossi per rallentare la velocità delle auto in un’area molto frequentata dalle famiglie per passeggiate all’aria aperta».

«Abbiamo notato – aggiunge Piero Galparoli – strade e sentieri in cattive condizioni e anche luoghi in cui vengono abbandonati rifiuti. Questa Amministrazione parla di green e ambiente ma poi i fatti lasciano desiderare. Chiediamo un intervento risolutivo».

«La nostra attenzione ai rioni che sono stati dimenticati dalla Giunta prosegue – conclude Domenico Esposito – in futuro ci saranno altri sopralluoghi».