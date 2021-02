Italbasket: nella lista di Meo Sacchetti c’è anche Michele Ruzzier

C’è anche il nome di Michele Ruzzier nella lista “lunga” dei convocati per i prossimi impegni della nazionale di basket del commissario tecnico Meo Sacchetti. Il playmaker della Openjobmetis è infatti inserito tra i 24 giocatori allertati in vista delle partite di qualificazione europee che vedranno l’Italia affrontare la Macedonia del Nord (per due volte) e l’Estonia.

Le partite si disputeranno tutte a Perm, in Russia (negli Urali, a circa 1.400 chilometri a Est di Mosca) tra il 15 e il 22 febbraio prossimi e per l’Italia sono una formalità visto che la nostra nazionale è già qualificata di diritto alla competizione continentale del 2022. Gli azzurri però hanno preso di petto gli impegni e vinto le tre partite disputate sino a questo momento.

Sacchetti comunicherà solo in seguito la lista di convocati ufficiali che conterrà 14 giocatori e chissà che un posto tocchi proprio al regista varesino che nelle ultime partite in biancorosso è apparso in crescita rispetto alla difficile prima parte di stagione. “Ruz” ha già giocato agli ordini del “Meo” con la maglia di Cremona: i due si conoscono bene e hanno vinto insieme una storica edizione della Coppa Italia 2019.

Come di consueto, per questi impegni, non ci sono i giocatori che militano nella NBA né quelli impegnati in Eurolega con l’eccezione del milanese Moretti. Quattro gli uomini alla prima chiamata in assoluto per vestire la divisa della nazionale maggiore: si tratta del trentino Ladurner, del brindisino Visconti (avversario di Varese giovedì 4 a Masnago), del pesarese Zanotti e del canturino Procida, protagonista nel derby disputato ieri a Desio.