La vita e l’opera di Claude Monet in diretta Facebook con il Museo Maga

Secondo appuntamento con storie e vite di artisti Impressionisti domenica 7 febbraio alle 17.30 in diretta Facebook sulla pagina del Museo Maga e su Zoom. Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Museo, ripercorre la vita e l’opera di Claude Monet considerato uno dei fondatori della corrente francesce e certamente il più coerente e prolifico del movimento. I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti, in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air.

Per partecipare alla diretta Zoom: progettispeciali@museomaga.it

La rassegna anticipa la grande mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità” in programma la prossima primavera al Museo Maga con oltre 180 dei maggiori esponenti della pittura francese e italiana del Secondo Ottocento, da Géricault a Courbet, da Manet a Renoir, da Monet a Cézanne a Gauguin e De Nittis, provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e francesi.