Le magliette finto-Armani intercettate a Malpensa

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio all’aeroporto di Malpensa, durante i controlli svolti insieme ai militari della Guarda di Finanza, hanno sottoposto a sequestro una spedizione arrivata dal Bangladesh tramite corriere espresso e destinata in Italia.

Si tratta di 525 magliette, dichiarate come campioni e che riportavano il marchio Emporio Armani: a seguito di perizia rilasciata dal titolare del marchio i marchi sono risultati contraffatti.

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono un fenomeno diffuso e dannoso sotto molti punti di vista: per le aziende sono un ostacolo alla crescita economica perché soffocano gli investimenti e l’innovazione, mentre per i consumatori, possono diventare un serio rischio per la salute, poiché la “riproduzione di copie” non rispetta gli standard di salute e sicurezza del titolare del marchio.

Non è stato possibile individuare l’effettivo destinatario della spedizione: è stata dunque trasmessa informativa di reato a carico di “ignoti” alla Procura di Busto Arsizio, che ha la competenza territoriale su Malpensa.