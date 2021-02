“Per le strade del mondo” diventa glocal: “Anche l’Italia è terra di missione”

Lo sapevate che anche l’Italia è terra di missione? Per incontrare l’altro non serve per forza andare lontano, lo si può fare anche qui, vicino a noi. Lo scorso anno la pandemia ha fermato la terza edizione di “Per le strade del mondo”, un percorso di avvicinamento alla missione proposto dalle realtà missionarie della zona – Centro Giovanile Stoà, Associazione Christian, Missionarie Laiche/Cam to me e Combinazione Onlus – e che ha permesso negli anni di preparare diversi giovani a partire per Guatemala, Perù, Lampedusa, Riace e Palermo.

Quest’anno, vista l’incertezza nel poter viaggiare causata dalla pandemia è stato deciso di ideare una proposta innovativa e alternativa: durante i 3 incontri si parlerà di missione, del volontariato vicino a noi e di come si possa conoscere l’altro senza percorrere migliaia di chilometri.

Durante gli incontri i giovani volontari avranno l’opportunità di fare brevi esperienze di volontariato in associazioni locali che si occupano di aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione. I giovani, dopo l’esperienza e in base alle esigenze delle associazioni, potranno scegliere se continuare l’esperienza di volontariato.

Le realtà che hanno già scelto di far parte di questo progetto sono:

– Crocerossa http://www.cribustoarsizio.com/index/

– Parallelo https://parallelolab.com/

– Ali d’Aquila https://it-it.facebook.com/as.alidaquila

– Associazione Papa Giovanni XXII https://www.apg23.org/

– Exodus http://4exodus.it/

Viste le restrizioni causa covid 19 gli incontri si terranno online e le attività nelle associazioni saranno organizzate seguendo le disposizioni governative. Per partecipare serve inviare l’iscrizione all’indirizzo mail perlestradedelmondo@gmail.com entro il 21 febbraio. Il corso verrà avviato se raggiungeremo il numero minimo di 8 iscritti.