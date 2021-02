Lettera di ringraziamento a un bravo medico

Gentilissimo dott. Sammarelli,

desidero ringraziarla di quanto ha fatto per mio marito, dal momento in cui, uscito dall’ospedale ancora bisognevole d’aiuto, lei lo ha curato con grande umanità, competenza e professionalità.

Mio marito era affetto da varie patologie molto gravi. Purtroppo, in un contesto particolarmente critico dovuto all’emergenza covid, è stato difficile trovare un medico che venisse a visitarlo nelle sua abitazione; ma lei ha immediatamente colto la gravità della situazione e non ha esitato a prendersene cura intervenendo persino in orari notturni, persino mentre nevicava, facendo un lavoro magnifico, sostenendolo con sensibilità e partecipazione fino ai suoi difficili, ultimi attimi di vita.

Sono stati giorni pieni di sofferenza ed è davvero poco dire “grazie” ad un bravo medico come lei, al quale vorrei esprimere tutta la mia inestimabile riconoscenza, anche da parte dei miei figli e nipoti.

Maria Ebe Argenti