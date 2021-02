Mascherine di natura: le proposte del Parco Pineta

Nel fine settimana di Carnevale il Parco Pineta si rivolge a tutti i bambini che amano mascherarsi e travestirsi, ma anche la natura e l’ambiente dei nostri boschi in particolare.

Soprattutto a loro sono dedicate “Le maschere del bosco”, una serie di una trentina di mascherine che permettono a chi le indossa di trasformarsi in un elegante ungulato, un furtivo carnivoro, un insetto variopinto o un placido elemento vegetale tipico della biodiversità del territorio prealpino.

Le mascherine, elaborate strada facendo durante i programmi didattici “L’ecosistema bosco” e la redazione dei quaderni “Una vita da Insetto” e “Una casa per gli animali” sono stati raccolti e messi gratuitamente a disposizione delle famiglie sul sito del Parco Pineta, nella sezione dedicata ai bambini a questo link.

Basta scaricarle, stamparle e ritagliarle per trasformarsi, ogni volta, in un abitante del bosco diverso.