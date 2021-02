Mastini a Merano, prove generali di playoff

Confronto di alto profilo quello che attende i Mastini Varese, impegnati sabato (ore 19,30) sul ghiaccio della favorita per il titolo della IHL, quel Merano che lo scorso anno proprio alla MeranArena beffò i gialloneri nella finale di Coppa Italia e che si è ripresentato ai nastri di partenza del secondo campionato nazionale con la volontà di portare a termine la corsa interrotta dal coronavirus poco meno di dodici mesi fa. (foto in alto: Cordin e Tura / T. Munerato-Mastini)

Un bel banco di prova quello per la squadra di coach Devéze, chiamata a ritrovare punti lontano da casa proprio sulla pista meno favorevole, quella delle Aquile. Però il Varese, se aspira in alto, deve sbloccarsi anche in trasferta e farlo a Merano potrebbe dare una bella iniezione di fiducia in vista di Coppa Italia e playoff, due manifestazioni nelle quali centrare il successo lontano dalle mura amiche sarà fondamentale. A proposito di Coppa, purtroppo bisogna registrare la defezione del Caldaro: i Lucci hanno accusato alcuni casi di contagio all’interno della squadra e hanno scelto di non disputare le semifinali. Intanto però è saltata anche la partita con il Merano in programma giovedì 4, e così ora la patata bollente è nelle mani di AIHG e Federghiaccio.

Tornando al confronto tra Aquile e Mastini, va ricordato che la prima gara tra le due formazioni – era il 3 gennaio – si è conclusa in trionfo per i gialloneri che sul ghiaccio di Como-Casate annientarono 5-0 gli altoatesini in quello che finora è stato il momento più alto della stagione. Sarebbe però presuntuoso pensare di ripetere quel punteggio: il Merano da allora non ha più perso e, anzi, ha collezionato 15 punti in cinque partite, ruolino di marcia da paura.

Ansoldi, Juscak, i due Ahlstroem, Borgatello, il portiere Tragust sono solo gli uomini più in vista del roster a disposizione di Mc Kay: una corazzata alla quale però il Varese vuole opporsi con il suo gruppo tutt’altro che da sottovalutare. Devéze tra l’altro avrà la squadra al completo e potrà così provare ad affrontare le Aquile al meglio, magari anche pensando a prendere le misure alla favorita del torneo in vista dei playoff.

Il match contro il Merano è il terz’ultimo della stagione regolare per i Mastini che poi dovranno disputare due incontri interni con il Fiemme e l’Alleghe nel giro di due giorni, giovedì 18 e sabato 20 febbraio. Drolet e compagni hanno ancora bisogno del maggior numero di punti possibile perché la classifica resta molto corta e la lotta per entrare tra le prime quattro (e godere così del vantaggio del campo nei quarti) è ancora apertissima. Anche per questo motivo, strappare punti a Merano sarebbe un segnale forte nei confronti delle rivali.