Mastini, serata da sogno: travolto il Merano 5-0

I Mastini non si fermano più: terza partita e terza vittoria per i gialloneri di coach Devèze che festaggia così nel migliore dei modi il proprio compleanno. Un successo pesantissimo quello colto dal Varese che ha travolto 5-0 addirittura il Merano, la squadra considerata il riferimento principale di questa edizione della IHL. Un risultato nettissimo che tra le altre cose spinge Vanetti e compagni in direzione delle Final Four di Coppa Italia (attenzione però perché la classifica è cortissima), primo obiettivo di una stagione strana, complicata, ma che ora sta anche regalando lampi bellissimi. (foto Mastini/T. Munerato)

Pur senza Raimondi quindi, i Mastini costruiscono una gara solida ma anche concreta sui due lati del campo: le 5 reti segnate sono il secondo bottino stagionale dopo i 7 gol segnati all’Unterland mentre lo shootout guadagnato da Tura, in collaborazione con i propri difensori, è addirittura il primo del campionato. Tra le tante note positive c’è la doppietta di “casa Borghi”, con Pietro che affianca Marcello tra i marcatori ma pure la nuova prodezza di Xamin il cui innesto si sta rivelando ottimo. E poi anche la rete di Drolet che sta prendendo sempre di più le misure del secondo campionato italiano.

LA PARTITA

Squadre con linee al completo a Casate-Como, pista di casa per i Mastini da qualche tempo a questa parte. In avvio è equilibrio ma la sensazione è che il Varese possa infastidire presto Tragust: il portiere ospite reagisce bene ai primi tentativi ma a metà del primo quarto deve arrendersi a una botta ravvicinata di Xamin, servito da Cordin. La reazione delle Aquile è firmata Gellon e Platzer ma Tura replica da campione e dà sicurezza a tutta la squadra.

Dopo il primo riposo, si riprende sul filo dell’equilibrio ma come nella prima frazione è il Varese a trovare la rete dopo qualche botta-e-risposta: ci pensa Piroso a siglare il 2-0 su assist di Ambrosoli. I Mastini pagano dazio a livello di disciplina con due inferiorità pressoché consecutive (E. Mazzacane e Schina) ma il penalty killing di Devèze funziona. E così, a pochi secondi dal 35′, i gialloneri incrementano il distacco grazie alla stoccata in mischia di Pietro Borghi.

La attesa reazione del Merano è forte e costringe i Mastini ad arroccarsi per un buon momento davanti alla gabbia di Tura. Quando però Platzer finisce in panca puniti, ecco la zampata di Marci Borghi che infila il disco sotto alla traversa sfruttando l’uomo in più. È il colpo del KO, ma non l’ultimo, perché – dopo due parate del goalie varesino a mantenere la rete inviolata – un’azione rapida De Biasio-M. Borghi consente a Drolet di siglare il pokerissimo. E al Varese di festeggiare nel modo migliore il nuovo anno.

MASTINI VARESE – MERANO PIRCHER 5-0

(1-0; 2-0; 5-0) RETI: 10.26 Xamin (V – Cordin); 24.42 Piroso (V – Ambrosoli), 34.49 P. Borghi (Ilic); 48.04 M. Borghi (Drolet, Vanetti), 54.46 Drolet (V – De Biasio, M. Borghi) VARESE: Tura (D. Bertin); Schina, De Biasio, Ilic, E. Mazzacane, A. Bertin, D’Agate, Papalillo, Paramidani; Ambrosoli, Vanetti, Piroso, M. Borghi, Drolet, M. Mazzacane, Cordin, Xamin, Vola, Gherardi, Gasparini, P. Borghi. All. Devèze.

MERANO: Tragust (Marinelli); Borgatello, Stablum, Beber, Radin, Kobler, Pfoestl, Mirelli, Doliana; Gellon, Ansoldi, Juscak, Thaler, Mitterer, Platzer, Verza, Hellweger, Lombardi, Vucemillo, Cassibba, Pircher. All. McKay.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (De Toni e Soia).

NOTE. Penalità: V 6′, M 12′. Superiorità: V 1-6, M 0-3. Partita a porte chiuse.

CLASSIFICA: Caldaro (8) 17; Valdifiemme (8) 13; VARESE (7), Merano (7), Bressanone (7) 12; Pergine (7) 9; Unterland (7), Alleghe (7), Appiano (8) 8.