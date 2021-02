Musso batte Parisi e la Uyba accede ai quarti di finale di Coppa Italia

E’ una Uyba ormai ritrovata e molto diversa da quella di inizio stagione, quella che alla e-work Arena batte per 3-0 (25-18 25-22 25-15) la VBC E’più Casalmaggiore, centrando anche la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel prima match tra coach Musso e coach Parisi, l’allievo batte il maestro conquista l’ottavo posto in classifica (le biancorosse troveranno come avversaria in coppa, la capolista Conegliano).

A trascinare le biancorosse è Gray, che chiude con 24 punti (55% e due muri), seguita da Mingardi (18). Da sottolineare un’altra prova eccellente a servizio per Poulter che sul finale del secondo game, con le padrone di casa sotto 18-20, mette in difficoltà la ricezione avversaria tanto da recuperare ben 6 punti.Dall’altra parte della rete si fanno vedere Montibeller (14) e Melandri.

A fine match coach Musso esprime tutta la sua emozione nell’aver trovato dall’altra parte delle rete coach Parisi: “Non abbiamo messo in campo la qualità vista in Germania, ma anche questa sera dobbiamo fare i complimenti alle ragazze per come hanno affrontato la partita. Era fondamentale vincere e lo hanno fatto con autorità. Avere Carlo Parisi dall’altra parte della rete? E’ stato emozionante, già stamattina per la rifinitura. E’ stato bello, era in mio sogno arrivare ad essere a questo livello e a Carlo devo tantissimo, è stato davvero il mio maestro”. Gioisce anche il libero Giulia Leonardi: “Una partita molto importante per noi, arrivavamo da buone prestazioni in Germania e anche stasera abbiamo confermato le nostre qualità contro un avversario ostico come Casalmaggiore. Ora in Coppa Italia c’è Conegliano, ma non si dica che andremo a fare una passeggiata: anche personalmente tengo parecchio ad andare alla Final Four a Rimini nella mia Romagna. Sarà un modo per vedere a che punto siamo, anche se è innegabile che l’Imoco ha un gioco velocissimo e sarà una gara davvero al limite per noi”.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto formato da Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Nel primo set Mingardi scalda subito il braccio segnando l’ace dell’8-5 e il successivo attacco che vale il 9-6. Sull’11-7 Parisi ferma il gioco per provare a riportare ordine ma al rientro in campo le biancorosse respingono ogni attacco delle casalasche e si portano sul 17-12. Musso mette in campo Escamilla che segna l’ace del 20-13. Finale in discesa per la Uyba chiude con un attacco di Gray (25-18).

Nel secondo parziale la VBC prova a dettare le regole e si porta sul 3-6. Sul 5-8 Musso ferma il gioco e al rientro in campo Mingardi e Gray provano a suonare la carica (8-10). La Uyba sbaglia molto e Casalmaggiore ne approfitta per correre sull’8-12. Le padrone di casa non si lasciano impressionare e palla dopo palla recuperano lo svantaggio (14-16 e time out Parisi). Sul finale le farfalle prendono in mano le redini della partita con un super turno in battuta di Poulter che mette in crisi la ricezione avversaria. Mingardi affonda i pesanti 22-20 e 23-20 e Gray chiude 25-22.

Il terzo set inizia in equilibrio con le due formazioni che avanzano punto a punto (8-7) anche se le biancorosse sembrano maggiormente convinte. Gray conquista sottorete il +3 (11-8) ed attacca il 12-8 (time out Parisi). Gennari e compagne mettono il turbo e dettano le regole della partita, gestendo perfettamente il vantaggio e scavando un solco di ben 8 punti di vantaggio (18-10). Coach Musso mette in campo Herrera Blanco su Olivotto e Escamilla per Gray. Proprio Escamilla difende tutto e propizia il 23-13 di Gennari; a chiudere il set pensa Mingardi (25-15).

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio- VBC èPiù Casalmaggiore 3-0 (25-18 25-22 25-15)

Uyba: Gennari 8, Stevanovic 8, Poulter, Gray 24, Olivotto 5, Mingardi 18, Leonardi (L), Escamilla 2, Herrera Blanco 1. Non entrate: Piccinini, Bulovic, Bonelli, Cucco (L).

VBC èPiù Casalmaggiore: Marinho, Bajema 8, Melandri 8, Montibeller 14, Kosareva 6, Ciarrocchi 3, Sirressi (L), Vanzurova, Bonciani, Maggipinto. Non entrate: Stufi.

Arbitri: Braico, Sobrero.

Note. Uyba: ace 2, errori 7, muri 7. Casalmaggiore: ace 0, errori 1, muri 3. Durata set: 21′, 21′, 22′