Nonna Clelia su Instagram racconta i suoi quadri

Nonna Clelia ha novant’anni, vive in provincia di Varese e ama dipingere. Un passione che racconta sul suo profilo Instagram all’account @nonna.clelia, dove con accurata maestria mette le fotografie dei suoi quadri e dei video dove racconta da dove prende ispirazioni per i suoi dipinti.

In uno dei suoi ultimi video spiega, ad esempio: «L’ho fatto in quattro e quattr’otto e spero vi piaccia». Con il suo cappellino rosa, Nonna Clelia fa anche video dove augura buona domenica ai suoi follower e regala consigli musicali per rallegrarsi anche durante questo periodo difficile. Ci sono poi gli auguri di buon anno e tanti messaggi positivi.

Nonna Cleria al momento non ha i numeri per essere definita una influencer (ha circa 750 follower) ma certamente ha la stoffa per diventarlo.