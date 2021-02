Ore 16, basket in campo. Openjobmetis – Fortitudo in diretta

Ultimo dei quattro recuperi post-covid per la Openjobmetis Varese che ospita alla Enerxenia Arena la Fortitudo Lavoropiù Bologna. Squadre in campo domenica 14 febbraio con palla a due iniziale alle ore 16 in punto. Seguite con noi la partita con il nostro liveblog: per intervenire i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.

