Il piano di Varese per il ricoveri fund: “Progetti per 250 milioni”

250 milioni di euro. A questo ammonta la fetta del Ricovery Fund alla quale punta il Comune di Varese per il rilancio del territorio.

«Di questo tema si parla da tantissimi mesi – spiega il sindaco Davide Galimberti – e noi quindi presentiamo oggi una proposta preliminare che segue le mission e le linee su cui si fondano i fondi europei. Questo documento ha l’ambizione di essere un punto di apertura di una discussione tra le realtà del territorio affinché da qui a qualche mese si crei un dibattito per il progetto definitivo da mandare al governo».

Sul piatto ci sono interventi per 250 milioni di euro che «riguardano sia il territorio del Comune di Varese, sia i comuni limitrofi e sia l’intero territorio dell’area vasta e fino al Comune di Milano – continua Galimberti -. Alcuni di questi sono specifici mentre altri richiederanno una collaborazione con diversi soggetti istituzionali, ma noi vogliamo farci trovare pronti per questa grande e unica opportunità». Un confronto che è già iniziato con le realtà che sono all’interno della cabina di regia che è stata attivata nel corso dei mesi scorsi.

Sono 9 i temi su cui si incentra il progetto. Si parte dalla creazione di una Zona a tassazione agevolata che possa rendere i territori nel raggio di 15/20 km di distanza dalla Svizzera ancora più competitivi. Si parla poi dell’avanzamento della digitalizzazione come strumento di innovazione del sistema competitivo, sia pubblico che privato e della sostenibilità: in questo senso si parla della rigenerazione del patrimonio pubblico scolastico e una rivoluzione del verde collegata alla riqualificazione energetica degli edifici. Spazio poi a cultura e turismo con un punto specifico dedicato alla riduzione tempi di connessione con Milano. Qui l’obiettivo è quello di una connessione in 30 minuti.

Gli ultimi tre temi del progetto riguardano la parità di genere con il relativo sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, la realizzazione di un Centro Ricerca Pre-competitiva Settore Automotive sostenibile e per concludere il capitolo della salute e dei servizi Sociali.

«Questo documento verrà reso disponibile a tutti coloro che vorranno dare spunti o riflessioni – ha concluso il sindaco Davide Galimberti -. Noi continueremo il lavoro con la cabina di regia e le parti sociali e verrà definito un tempo entro il quale modellarlo e inviarlo definitivamente a Roma, ragionevolmente nell’arco di un mese e mezzo. È un progetto che introduce sia innovazioni forte e sia si inserisce in percorsi già iniziati. Credo che abbiamo dato la prova che l’amministrazione quando ha le risorse è in grado di mettere a frutto gli interventi».

Secondo il sindaco varesino le due questioni principali da affrontare sono «il tema della fiscalità perchè crea maggiore possibilità di inserimenti produttivi nelle zone produttive e quello del collegamento con Milano».

Il dossier completo può essere letto cliccando QUI