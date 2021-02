Il podcast del 4 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di giovedì 4 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Sono state le condizioni di salute, peggiorate all’improvviso, a far emergere il primo caso di variante sudafricana in provincia di Varese. Si tratta di un uomo, un sessantenne, residente nel Varesotto che abita da solo. Era sbarcato a Malpensa dopo un viaggio in Malawi. Aveva fatto il tampone prima del rientro ed era risultato negativo. Una volta giunto a casa, però, non si era registrato sul portale di Ats Insubria dedicato ai viaggiatori e si era messo in isolamento. L’improvviso peggioramento ha richiesto il trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Varese dove ora è ricoverato in terapia intensiva. Le indagini in laboratorio hanno dato esito positivo: l’uomo è affetto da Covid provocato dalla variante del SudAfrica.

Sono impressionanti i dati diffusi da Istat: in provincia di Varese lo scorso novembre sono morte 1.605 persone, ovvero il 117% in più rispetto alla media dei decessi degli anni precedenti. Basta questo dato, incontrovertibile e certificato dall’Istituto nazionale di statistica, a fugare ogni dubbio sul fatto che gli effetti della pandemia sul nostro territorio siano stati devastanti. Nel Varesotto sono 118 i comuni che l’anno scorso hanno visto aumentare i decessi rispetto alla media degli anni precedenti, in 40 di questi l’aumento è stato di oltre il 50%.

Nessuna novità sul fronte della campagna vaccinale di massa, che secondo il consulente del Governatore Fontana, Guido Bertolaso, dovrebbe iniziare a marzo per concludersi entro fine giugno. Ats Insubria ha presentato il suo piano che vede l’attività centralizzata al Terminal 2 di Malpensa. Un luogo che dovrebbe ricevere l’approvazione del nuovo responsabile regionale che ha già parlato di spazi ampi come il polo fieristico di Milano, gli hangar di Linate. Forse nelle prossime ore potrebbe essere ratificato il piano che entrerebbe così nella fase di organizzazione.

Bullismo e cyberbullismo sono la minaccia maggiore per i ragazzi italiani, dopo droghe e violenze sessuali. Il 61% afferma di esserne vittima e il 68% di aver assistito ad episodi di violenza su compagni di classe o amici. Sono questi i risultati di un’indagine che ha visto un’imponente raccolta di dati da parte dell’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes Italia in collaborazione con ScuolaZoo L’indagine è stata diffusa in occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, che ricorre domenica 7 febbraio. Preoccupano i numeri di quella che sembra essere un’esperienza di sofferenza quotidiana per troppi giovani: tra i partecipanti alla rilevazione 6 su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online e per le ragazze l’incubo maggiore è il Revenge porn.

Don Alberto Ravagnani è sbarcato anche su Clubhouse, il nuovo social network che si sta guadagnando uno spazio nel rutilante mondo delle community. Il giovane prete di Busto Arsizio, 27 anni e account con numeri da vero influencer, ha creato una stanza, così si chiama i luogo dove gli iscritti a Clubhouse s’incontrano ma solo virtualmente, per parlare di religione e non solo. Tutte le mattine dalle 9.05 alle 9.30 Don Alberto recita una preghiera, legge il Vangelo della giornata e lo commenta con chi vuole partecipare.

Nuova edizione del premio Chiara Giovani, il concorso di narrativa che l’Associazione Amici di Piero Chiara promuove per incentivare gli scrittori in erba. La traccia di quest’anno, su cui i concorrenti sono invitati a produrre un racconto originale e inedito, è la parola “Libertà”. Il Premio è rivolto ai giovani, italiani e della Svizzera italiana, che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni. Tutte le informazioni per partecipare ed iscriversi sul sito del Premio Chiara.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme:

Spreaker, Spotify