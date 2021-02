Progetto concittadino riparte dai quartieri. Online

Progetto concittadino riparte dai quartieri, senza essere fermata dal Covid: saranno on line infatti i prossimi incontri con la cittadinanza.

«Da diverso tempo mi occupo dell’organizzazione degli incontri, occasioni nelle quali cerchiamo di tirare fuori l’animo di questi luoghi, dando la parola agli abitanti che ci vivono, ai commercianti e ad associazioni che ci operano – spiega Davide Castelli, che per la lista organizza gli incontri nei quartieri – Durante questi incontri lasciamo libertà di parola a chiunque voglia esprimere delle idee o delle proposte per migliorare il quartiere ovviamente anche a chi semplicemente vuole esporre una lamentela una preoccupazione»

Il primo incontro on line – che sarà gratuito e libero ma su inviti in una piattaforma di videoconferenza – si rivolge agli abitanti dei quartieri di Bizzozero e di Bustecche: chi abita in uno di questi due quartieri può contattare la lista su Facebook. «Potremo cosi mandar loro via e-mail o via WhatsApp il link per partecipare alla video conferenza, che si terrà venerdì 19 febbraio alle 21»