Rovera è un fulmine rosso: terzo con la Ferrari nella “4 Ore” di Abu Dhabi

Primo podio in carriera per Alessio Rovera nei campionati endurance collegati all’ACO, la società che organizza la 24 Ore di Le Mans. Sul tracciato di Yas Marina, il pilota varesino ottiene un prestigioso terzo posto tra le vetture Gran Turismo nella prima delle due “4 Ore” di Abu Dhabi che fanno parte delle Asian Le Mans Series.

Un risultato strepitoso quello colto dal giovane di Casbeno – già due volte campione italiano GT negli ultimi due anni – impegnato con una Ferrari 488 GT3 gestita dal team Formula Racing insieme ai due danesi Laursen e Nielsen. Rovera, impegnato nella parte centrale della gara, è rimasto a lungo al volante (circa un’ora e 20′) prendendo la vettura numero 60 in sedicesima posizione e risalendo sino al quinto posto di classe.

L’ultimo stint è stato affidato a Nielsen che ha risalito una ulteriore posizione insediandosi al quarto posto alle spalle dell’altro pilota con radici – in parte – varesine, Raffaele Marciello, alla guida della Mercedes AMG GT3 del team Hub AutoRacing. Marciello però, nel finale, è stato colpito da una penalità da parte della giuria ed è stato costretto a un drive through che ha permesso alla Ferrari numero 60 di scalare una posizione e centrare così il terzo gradino del podio, con “Lello” che ha poi chiuso al quinto posto. Tra le GT3 si è imposta di nuovo la Porsche del team GPX Racing di Andlauer, Jeffries e Ferte davanti a quella del team Precote Herberth Motorsport, i due equipaggi che si erano aggiudicati le gare di Dubai.

Una grande soddisfazione per Rovera che non aveva mai girato prima di questi giorni sul tracciato di Yas Marina e che ha avuto poco tempo e un numero limitato di giri per preparare questo appuntamento. Sabato 20 si replica con un’altra “4 Ore” che chiude le Asian Le Mans Series (il calendario è stato compresso con quattro gare su due weekend) ma fin d’ora l’esperienza orientale del 25enne varesino è da ritenersi notevole.