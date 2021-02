Salta l’elettrificazione della linea Como-Lecco, il M5S: “Bocciata dalla Lega”

Il Movimento 5 Stelle della Lombardia interviene sul progetto di elettrificazione e potenziamento della tratta ferroviaria Como-Lecco, una delle opere che si sperava di veder comparire nella lista delle opere previste con il Recovery Plan di Regione Lombardia.

La scorsa settimana, Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, aveva presentato un’interrogazione in Consiglio per conoscere l’elenco delle opere che la Giunta Fontana ha chiesto di inserire nel Piano nazionale per la gestione delle risorse di Next Generation EU.

Nella lista, poi trasmessa in forma scritta, non compare la Como-Lecco: «Dall’elenco delle opere che la Giunta lombarda ha inviato a Roma per gestire il Piano di investimento delle ingenti risorse in arrivo dall’Unione Europea non risulta l’elettrificazione della Como-Lecco – dice Erba – Ancora una volta i lombardi sono stati presi in giro».

«Come avvenuto con i 473 milioni di euro destinati alla nostra Regione per le infrastrutture da realizzare in vista delle Olimpiadi del 2026, anche stavolta la maggioranza leghista ha bocciato la Como-Lecco. La Giunta prima dichiara che quest’opera è fondamentale, poi la esclude sempre dalla lista delle priorità – Aggiunge il consigliere regionale – Auspico che l’elenco delle opere venga modificato prima della definizione finale della ripartizione delle risorse del Recovery Plan, ascoltando i pareri delle minoranze che non sono state minimamente coinvolte nell’elaborazione del Piano. Questo modo di fare politica nelle stanze segrete, senza garantire un ruolo costruttivo ai consiglieri di opposizione, è contrario al corretto funzionamento della democrazia. Se la bozza del Piano venisse confermata, le province di Como e Lecco sarebbero dimenticate per l’ennesima volta».